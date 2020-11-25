Son dakika haberleri: Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında mütalaa - Son Dakika

Son dakika haberleri: Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında mütalaa

25.11.2020 12:27

Son dakika haberlerine göre Sanık Merve Şarapçıoğlu'nun, eski eşi oyuncu Berk Oktay'a ait müstehcen fotoğraf ve video görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Merve Şarapçıoğlu'nun, eski eşi oyuncu Berk Oktay'a ait müstehcen fotoğraf ve video görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Merve Şarapçıoğlu hazır bulundu. Müşteki Berk Oktay ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen polis memuru, dosyanın soruşturma aşamasında görev yaptığını, açılan sahte hesaplarla ilgili Merve Şarapçıoğlu ile birlikte Berk Oktay'ın da yardım istediğini anlatarak, "O süreçte Merve Hanım ile daha çok irtibattaydım. Kendisi bana sürekli olarak IP'nin, yurt dışı kaynaklı hesapların tespit edilip edilemeyeceğini soruyordu. O dönemde birden fazla hesap açılmıştı. Akabinde Merve Hanım'ın kendi hesabı da çalındı. Merve Hanım'ın çalınan hesabında da paylaşımlar yapıldığını hatırlıyorum." dedi.

Sosyal medya hesabının kendi hesabı olduğu ispat edildiğinde çalınan hesabın kapatıldığını, bu sebeple de Merve Şarapçıoğlu'nun bilgilerinin ve fotoğrafının sosyal medya platformuna gönderilmesi gerektiğini dile getiren tanık, "Merve Hanım'dan fotoğrafını istedim. O gün yalnız olduğunu fotoğrafını çekemeyeceğini söyledi. Fotoğraf o gün gelmedi. Merve'ye anlattığımı Berk Oktay'a da anlattım. Berk, yardımcı olmam konusunda ısrar etti. Bunun üzerine evlerine gittim. O esnada da paylaşımlar oldu. İlerleyen saatlerde hesap kapatıldı. Fotoğraf göndermemize gerek kalmadı. Daha sonra Merve hesabını kendisi kurtardı." diye konuştu.

Duruşmada dinlenilen bir diğer tanık bilirkişi Tuncay Beşikçi ise sanığın telefonunu, IP adres bilgilerini ve internet kayıtlarını incelediğini ve üç olasılığın bulunduğu anlatarak, "Birincisi, bu durum sanığın aynı şifreyi kullanan hackerlarla aynı zamanda hesaba giriş yaptığı için olmuş olabilir. Şifre bilindiği sürece farklı yerlerden giriş yapılabilir. 2. olasılık da zararlı yazılımlar yüklenerek aynı IP'den giriş yapılabilir. 3. olasılık kendisinin yapmış olması. Ama bunların hepsi olasılık. Dava kapsamındaki verilerden bunu kesin ve net olarak söylemek mümkün olamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tanık beyanlarının ardından söz alan sanık Merve Şarapçıoğlu, "Bu suçu kesinlikle işlemedim. Bu olayda mağdurken şu an da sanık olarak yargılanmanın üzüntüsü içerisindeyim." dedi.

Esas hakkındaki mütalaa

Duruşmada, beyanların ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, bir telefon şirketi tarafından IP bilgilerine ilişkin gönderilen yazıda, numaradan erişim yapan IP'nin kullanıcısının Merve Şarapçıoğlu'nun annesi Sibel Asım olduğu, telefon şirketine ait IP'lerden erişim yapan kullanıcılardan Orhan Aydın Hamdi'nin ise Merve Şarapçıoğlu'nun yanında staj yapan avukat olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Mütalaada yer verilen Şarapçıoğlu'nun annesi Sibel Asım ifadesinde, söz konusu telefon hattının kendisine ait olduğunu ama kızı Merve Şarapçıoğlu tarafından kullanıldığını, Orhan Aydın Hamdi'nin ise kızının yanında staj yaptığını belirterek, ofisindeki tüm çalışanların Wİ-Fİ üzerinden iletişim kurduğunu söyledi.

Mütalaada, IP sorgulama içeriklerinde "gigoriki, gigilayt7889, kolokilay666998, msaspcioglu" isimli kullanıcıların aynı telefon hattı üzerinden bağlantı kurduğu, bu sebeple bu hesapların aynı kişi tarafından kullanıldığı sonucuna varıldığı değerlendirildi.

Sanığın söz konusu GSM hattının kendisinin kullanımında olduğunu söylediği aktarılan mütalaada, sanık Merve Şarapçıoğlu'nun "kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek" suçunu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mahkeme, taraflara esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, IP bilgilerine göre Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin paylaşıldığı hesaba ait hat kullanıcılarının, Merve Şarapçıoğlu ile annesi olduğunun tespit edildiği kaydediliyor.

Merve Şarapçıoğlu'nun annesine ait telefon hattını kullandığını kabul ettiği ancak suçlamaları kabul etmediği, kendisini suçtan kurtarmaya yönelik beyanda bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın "özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Son dakika haberleri: Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında mütalaa
Son dakika haberleri: Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında mütalaa
Son dakika haberleri: Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında mütalaa
Son dakika haberleri: Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında mütalaa

merve şarapçıoğlu, Berk Oktay, Müstehcen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında mütalaa - Son Dakika


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