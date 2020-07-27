Son dakika... Oyuncu Burhan Çelik "Türk Binbaşı" rolüyle geliyor

2019'da vizyona giren "O İş Bende" adlı filmde filminde 'Mafya lideri Zülküf' karakterini canlandıran oyuncu Burhan Çelik, çekimlerinin büyük bir kısmı Suriye'de yapılacak olan filmde "Türk Binbaşı" karakterini canlandıracak.

Daha önce "Suriye'den Kaçış", "Gizemli Köşk", "Zifir-i Azap", "O İş Bende" filmlerinde rol alan oyuncu Burhan Çelik, yeni bir proje için hazırlıklara başladı. 2020 yılının Kasım ayında çekimlerin yüzde 80'inin Suriye'de çekileceği sinema filminde Burhan Çelik, "Türk Binbaşı" rolüyle sinamaseverlerle buluşacak. Proje ile ilgili konuşan Çelik, "Senaryoyu okuduğum ilk an o kadar duygulandım ki, aklıma ücret gelmedi bile. Bazı şeyler vardır, duygular paradan daha ağır basar. Senaryoda şehidin kollarımda can vermesini okuduğumda duygularım kendini ele verdi. Öyle güzel bir rol teklifi aldım ki, bununla gurur duyuyorum. İnşallah rolümü gururla, layığıyla yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.

Çelik, 2013 yılında yönetmenliğini ve yapımcılığını Murat Uygur'un yaptığı "Suriyeden Kaçış" filminde de benzer rolü üstlendiğini de sözlerine ekledi. - KOCAELİ