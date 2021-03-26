Son dakika... OYUNCU LURAN AHMETİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti. Ahmeti, daha önce Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynamıştı.

Aşıda dünyada bir ilk olacak yeni teknik! Hem yerli olacak hem de burundan alınacak