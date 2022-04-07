Son dakika... Oyuncu Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davayı kazandı - Son Dakika
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Son dakika... Oyuncu Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davayı kazandı

07.04.2022 15:39
Son dakika... Oyuncu Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davayı kazandı

Son dakika haberler: Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın başrolünde oynadığı 'Kış Güneşi' dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla yapım şirketine açtığı davada mahkeme, davanın kabulüyle şirketin, 4 bin 417 doları yasal faiziyle birlikte Özyıldız'a ödemesine hükmetti.

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın başrolünde oynadığı 'Kış Güneşi' dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla yapım şirketine açtığı davada mahkeme, davanın kabulüyle şirketin, 4 bin 417 doları yasal faiziyle birlikte Özyıldız'a ödemesine hükmetti.

Oyuncu Şükrü Özyıldız, başrolünde oynadığı 'Kış Güneşi' dizisinin yurt dışı gelirinden pay alamadığı iddiasıyla, 3 yıl önce Endemol Medya Şirketine dava açmış ve mahkeme, yapım şirketinin 65 bin lira alacak ile 13 bin lira icra inkar tazminatı olmak üzere toplamda 78 bin lirayı Özyıldız'a ödemesine karar vermişti. Davayı kazanan Özyıldız, yeniden mahkemeye başvurarak şirketin kendisine yurt dışı gelirlerinin yüzde 4 ve KDV'sinin kendisine ödenmediğini öne sürmüştü.

İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada davacı Şükrü Özyıldız'ın avukatı, davanın kabulünü talep etti. Davalı şirketin avukatı ise önceki beyanlarını tekrarladıklarını söyleyerek davanın reddini talep etti.

Dava kabul edildi

Mahkeme, davanın kabulüyle birlikte 4 bin 517 doların en yüksek faiz oranı ile davalı şirketten alınmasını ve davacı Şükrü Özyıldız'a ödenmesine karar verdi.

(Sema Demir/İHA)

Son dakika... Oyuncu Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davayı kazandı
Son dakika... Oyuncu Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davayı kazandı
Son dakika... Oyuncu Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davayı kazandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Oyuncu Şükrü Özyıldız, yapım şirketine açtığı davayı kazandı - Son Dakika


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