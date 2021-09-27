Son dakika: Özbekistan-Afganistan sınırında çıkan çatışmada bir Özbek askeri öldü - Son Dakika

Özbekistan'ın Afganistan sınırında uyuşturucu kaçakçılarıyla çıkan silahlı çatışmada bir Özbek askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin Namangan bölgesinde halka hitabında, ülkenin Afganistan ile sınırında görev yapan bir Özbek askerinin uyuşturucu kaçakçıları tarafından şehit edildiğini kaydetti.

Dün, Afgan uyuşturucu kaçakçısının Özbekistan sınırını ihlal etme girişiminde bulunduğunu dile getiren Mirziyoyev, "Bir uyuşturucu baronu bunu denedi. Ancak, sınır dokunulmazlığımız konusundaki tavrımız kesindir. Sınırlarımızı korumak için gerekirse silah kullanırız. Dün de görevini şerefle yapan bir askerimiz kahramanca şehit olmuştur." dedi.

Özbekistan'ın Afganistan ile 144 kilometrelik sınırı bulunurken, bu sınırların tamamını Amuderya nehri belirliyor.