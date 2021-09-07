Son dakika: Özdemir: "Önceliğimiz halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek" - Son Dakika

Bozulan yolların yenileme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Amacımız ve önceliğimiz halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek" dedi.

Havza Belediyesince devam eden yenileme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki Altay Sokak ile Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Besim Kazar Sokak'ta yol yenileme çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki iki sokakta devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir açıklama yapan Havza belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Amacımız yağış mevsimi öncesi çalışmaları tamamlamak. İlçe merkezimizde zaman içerisinde alt yapı çalışmaları nedeni ile bozulan yollarımızı yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2021 yılı çalışma planımız kapsamında hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız devam etmekte. Amacımız ve önceliğimiz halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek" diye konuştu. - SAMSUN