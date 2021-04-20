Son dakika... Özel çocuklar, yaptıkları işler ile bir kez daha hayran bıraktı - Son Dakika

Buldan Engelliler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel çocuklarla birlikte pasta ve kurabiye yaptı.

Buldan Engelliler Derneği tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel çocukları ziyaret etti. Buldan Engelliler Derneği sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı Fatma Karcı ve dernek üyeleri tarafından yürütülen etkinlikte ziyaret edilen Arda ve Mert Şimşek kardeşler, dernek üyelerine birbirinden lezzetli kurabiye ve pasta yaptılar.

"Unutmayalım ki herkes bir engelli adayıdır"

Trensvers miyelet, serebral palsi, epilepsi ve otizm rahatsızlığı bulunan özel çocuklar, Mert, Arda, Sena ile Yağmur'un fırsat verildiğinde çok güzel işler yapabileceği görüldü. Çocukların gösterdikleri güzel işleri söyleyen Başkan yardımcısı Fatma Karcı; "Özel çocuklarımız bizlere birbirinden lezzetli yiyecekler hazırladılar. Engelli çocuklarımıza gereken özen ve eğitimi onlara verdikten sonra gayet güzel işler yapabiliyorlar. Unutmayalım ki herkes bir engelli adayıdır. Bunun bilinciyle hareket edelim" dedi. - DENİZLİ