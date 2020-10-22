Son dakika: Özel Hacı Naciye Ateş Okullarına "Okulum Temiz Belgesi" - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesindeki Özel Hacı Naciye Ateş Okullarına Kovid-19 ile mücadelede Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterleri yerine getirdiği için "Okulum Temiz" belgesi verildi.

Okulun Genel Müdürü Resul Kesenceli, gazetecilere yaptığı açıklamada, başvuru öncesinde "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetleri, eylem planlarını, talimatlarını, eğitimlerini ve benzeri işlemleri yerine getirdiklerini belirtti.

İlçede bir ilki daha başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Kesenceli, "Bakanlığımız ile Türk Standardları Enstitüsü arasında imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla eğitim kurumlarımız Okulum Temiz Belgesi ile tescillendi" dedi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin daha hijyenik bir ortamda güvenli ve sağlıklı şartlarda sorumluluklarını sürdürmelerini hedeflediklerini belirten Kesenceli, "Tüm çalışma arkadaşlarımızı bu konuda bilinçlendirdik ve hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz okula başladığı andan itibaren nerede nasıl davranacakları, hangi ortamlarda ve alanlarda ders yapacakları, bahçede nerede oynayacakları, hangi öğrencinin hangi sırada yer alacağı, okul çıkışı esnasında öğrencilerin nasıl çıkış yapacağı, öğretmenlerimizin de alacağı önlemleri ve tedbirleri TSE'nin hazırladığı kılavuz rehberliğinde hazırladık. Bu konuda velilerimizin içinin rahat olmasını önemsiyoruz." diye konuştu.