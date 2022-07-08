Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı... Oğlunun öldüğünü duyan annenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.