ÖZEL HAREKATLI UYUŞTURUCU OPERASYONU: 13 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Özel Harekat polisi eşliğinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 2 adet el bombası, 2 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1,5 gram eroin, 9,8 gram metamfetamin, 21,5 gram esrar, 31,8 gram sentetik kannabinoid, 49 adet uyuşturucu hap, 15 şişe kaçak içki, 5 litre etik alkol ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şebekenin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 Haziran günü Özel Harekat polisi ve drone eşliğinde daha önce belirlenen 19 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

2 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada ise 2 adet el bombası, 2 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 1,5 gram eroin, 9,8 gram metamfetamin, 21,5 gram esrar, 31,8 gram sentetik kannabinoid, 49 adet uyuşturucu hap, 15 şişe kaçak içki, 5 litre etik alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 5'i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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