Son dakika: Özel Harekat Polisi Birol İli, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika: Özel Harekat Polisi Birol İli, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

23.03.2022 14:24

Son dakika haberleri... Özel Harekat Polisi Birol İli, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde dün mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

Özel Harekat Polisi Birol İli, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM - Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde dün mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehit İli'nin eşi Merve İli'nin sözleri yürekleri dağladı. İli dün evlilik yıldönümü olduklarını belirterek, "Dün benim evlilik yıldönümümdü, kocam şehadetiyle hediye verdi. Çocuğumuz bana emanet, bende Allah'a emanetim" diyerek gözyaşı döktü.

Dün saat 13.30 sularında Bingöl Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan Özel Harekat Polisleri Necati Aygün ve Birol İli, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Erzurumlu olan şehit Özel Harekat Polisi Birol İli, dün akşam saatlerinde kara yolu ile memleketine getirildi. Özel Harekat Polisi Birol İli'nin cenazesi bugün sabah helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii'ne götürüldü.

Şehidin cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, şehidin babası Erol İli, şehidin annesi Serap İli, şehidin eşi Merve İli, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehidin yakınları ve binlerce Erzurumlu katıldı.

Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Aziziye ilçesine bağlı Demirgeçit Köyü mezarlığına defnedildi.

"Babamın tabutu açılmıyor"

Şehit Birol İli'nin 3 yaşındaki oğlu Metehan tabut başında babasının fotoğrafını öperek annesine babamın tabutu açılmıyor demesi ise çevredekileri gözyaşına boğdu.

32 yaşındaki Şehit Polis Birol İli'nin evli ve 3 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Son dakika: Özel Harekat Polisi Birol İli, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Özel Harekat Polisi Birol İli, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Özel Harekat Polisi Birol İli, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

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Özel Harekat, Erzurum, Bingöl, Şehit, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika: Özel Harekat Polisi Birol İli, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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