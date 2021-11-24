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Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş - Son Dakika

Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş

24.11.2021 14:32
Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş

Samsun'da eşi özel harekat polisi Emrullah Çitil'i tabancayla vurarak öldüren Yasemin Çitil hakkında kasten öldürme suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Yasemin Çitil'in eşinin yeni görev yeri olan Van'a gitmesini istemediği, bu yönde telefon mesajları attığı ortaya çıktı. Çitil hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

15 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 5 yıllık evli ve 3 yaşında 1 erkek çocukları olan Yasemin ve Emrullah Çitil arasında tartışma çıktı. Tartışmada Yasemin Çitil, silahını aldığı polis eşi Emrullah Çitil'e 6 el ateş etti.

TUTUKLANDI

Yaralanan Emrullah Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Çitil'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil, 'eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Olayın ardından çiftin çocukları M.A.Ç., geçici olarak mirasçılık belgesi ile Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yasemin Çitil hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Yasemin Çitil hakkında TCK'nin 82/1 D maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

YENİ GÖREV YERİ VAN'A GİTMEK İSTEMEMİŞ

İddianamede, Yasemin Çitil'in eşinin, yeni görev yeri olan Van'a gitmesini istemediği yönünde attığı telefon mesajları yer aldı. Yasemin Çitil'in polis eşine 'Geliyorum eve bekle sen, gitmiyorsun Emrullah bir yere', 'Bak emniyete getirtme beni', 'geliyorum, yoldayım, bekle' gibi bir kısmı hakaret ve tehdit içeren mesajlar attığı ortaya çıktı. Yasemin Çitil'in iddianameye yansıyan ifadesinde, "Emrullah ile evliliğimizin ilk yılından itibaren problemlerimiz vardı. Kendisi sürekli beni darbediyordu. Ancak büyükler araya girdi ve ben şikayetçi olmadım. Olay günü babamı arayıp 'Öldüreceğim Yasemin'i, artık yeter' şeklinde konuştu. Boğuşma sırasında silah patladı. Sonrasında ateş ettiğimi hatırlamıyorum ama kesinlikle balkondan düştükten sonra ateş etmedim. Çünkü balkona geçtiğimde silahın mermisi bitmişti" dedi.

"OLAY YERİNDE BOĞUŞMA İZİ YOK"

Emrullah Çitil'in ailesinin avukatı olan Mete Güçyetmez, "İddianame doğrultusunda işlemlerimiz devam ediyor. Emrullah Çitil'in öldürülmesiyle alakalı olarak iddianamede birçok delile yer verilmiş. Küçük çocuğun yaşamış olduğu travma nedeniyle ifadesi hala alınamamıştır. Emrullah Çitil'in tişörtünde 6 tane mermi deliği girişi ve bunlardan 2 tanesinin yakın, diğerlerinse uzak atış olduğu değerlendirilmekte. Üzerindeki pantolonda da 2 tane mermi deliği girişi bulunmakta. Buradan anladığımız, sanığın aslında bir pişmanlık göstermediği ve bu doğrultuda da ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü görüntülerden de izlediğimizde maktul cinayetten kaçabilmek adına kendini balkona atmış ve uzunca sürede orada kalmıştır. Kendisini balkondan attığı halde üzerine 2 el daha ateş edildiği uzmanlık raporları ve iddianamede de sabittir. Bu nedenle sanığın aşamalarda verdiği çelişkili ifadeler göz önünde bulundurulduğunda eşe karşı kasten öldürme suçunu gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bu davanın peşinde olup Emrullah Çitil'i öldürme sebebiyle sanığın ağır bir şekilde cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Olay yeri inceleme raporuna baktığımız zaman evin hiçbir yerinde boğuşma izi yok. Bunun uzun bir tartışma olduğunu düşünecek olsak evin belli bir noktasında başlayıp mutfakta bitmiş olacağını düşünebilirdik. Sadece mutfakta bir dağınıklığın söz konusu olduğunu görüyoruz ve bunun da silah kullanımından kaynaklı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"MAKTÜLE BASKI OLUŞTURACAK MESAJLARI VAR"

Avukat Mete Güçyetmez, sanığın eşine karşı baskı kuracak ve psikolojik şiddet uygulayacak mesajlarının mevcut olduğunu belirterek, "Burada da maktule psikolojik bir baskı uygulandığı atılan mesajlardan ve iddianamedeki beyanlardan görebiliyoruz. Olayın göreve gitme sebebiyle olduğunu düşünüyoruz. Bir anlamda da net olmamakla birlikte çocukla alakalı ilgilenme noktasında mesajlaşmalarda sanığın sorun çıkarttığını görüyoruz. Burada da maktule gerek mesleğini yapması gerekse düzgün aile yaşantısında sürekli bir baskı uygulandığını düşünüyoruz. Yine bazı anlatımlara baktığımızda özellikle maktulden herhangi bir şikayet olmadığı ve kişilik yapısı olarak da sakin bir yapıya sahip olduğunu söylüyorlar. Olayın tamamına baktığımız zaman maktulün herhangi bir şekilde sanığa baskı kurduğunu ya da ona ortak hayatı çekilmez hale getirdiğini de göremiyoruz. Bu dosyada sanığın kesinlikle meşru müdafaadan faydalanamayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

BİR PİŞMANLIĞI YOK

Emrullah Çitil'in kız kardeşi Rabia Çitil ise, "Savcılık iddianamesi hazır ve bizim düşündüğümüz şekilde öngörülmüş bir iddianame. Kesinlikle nefsi müdafaalık bir durum olmadığını burada görüyoruz. Yine atılan mesajlarda Yasemin'in ağabeyime psikolojik bir baskı uyguladığı ve M.'ye bakamayacağını belirterek 'Artık senin çocuğunla baş edemem. Hiçbir yere gidemezsin. Bekle geliyorum' tarzında cümleler kullanarak ağabeyimi göreve göndermek istemediğini görüyoruz. Bu olay sırasında ağabeyimin hiçbir şekilde bir boğuşma esnasında olmadığı ve aksine ağabeyim en savunmasız anında böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Keza özel harekat polisi olan ağabeyim kendini her türlü boğuşmada savunabilecek birisi. Yasemin, ağabeyim balkondan kendini kurtarmak için attığında bile 2 kurşun sıkıyor üzerine ve bu artık öyle bir hırs ki polisler tarafından götürülürken, 'Ölmedi mi o, gebermedi mi hala?' diyerek bağırması bir pişmanlığı olduğunu göstermiyor. Gereğinin adli mercilerce yapılacağına inanıyoruz. Adalete güveniyoruz" diye konuştu.

Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş
Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş
Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş
Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş
Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş

Özel Harekat, Samsun, Polis, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel harekat polisi eşini göreve gitmesini istemediği için çıkan tartışmada öldürmüş - Son Dakika


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