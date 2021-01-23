Özel Harekat Polisleri çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Polislerinin çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlandığını gösteren bir video paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel Harekat Polislerinin çatışma şartlarına ve operasyonlara sanal ortam üzerinden hazırlandığı bir video paylaştı. Paylaşılan videoda "Uçak kaçırma, metro ve hücre evi baskınları. Özel Harekat Polislerimiz çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

-İHA-