Özel Harekat Polisleri çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor - Son Dakika

Özel Harekat Polisleri çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor
23.01.2021 14:57
Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Polislerinin çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlandığını gösteren bir video paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Polislerinin çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlandığını gösteren bir video paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel Harekat Polislerinin çatışma şartlarına ve operasyonlara sanal ortam üzerinden hazırlandığı bir video paylaştı. Paylaşılan videoda "Uçak kaçırma, metro ve hücre evi baskınları. Özel Harekat Polislerimiz çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
-İHA-
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