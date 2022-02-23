(Arşiv) Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu - Son Dakika
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(Arşiv) Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu

23.02.2022 02:39

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.

(Arşiv) Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu
(Arşiv) Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel (Arşiv) Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Arşiv) Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu - Son Dakika
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