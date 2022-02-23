(Arşiv) Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.