Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanenin arkasında bulunan otluk alan bilinmeyen sebepten dolayı tutuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler, hastanenin jeneratörlerine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle, hastane bahçesinde panik yaşandı. Hastane çalışanları alevlere müdahale etmek için büyük çaba sarf etti. Güvenlik görevlileri, çalışanları ve meraklı vatandaşları can güvenlikleri için bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Özel hastanede yangın paniği - Son Dakika

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