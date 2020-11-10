Son dakika... Özel hastanenin ambulansında yanan kadın öldü - Son Dakika

Son dakika... Özel hastanenin ambulansında yanan kadın öldü

10.11.2020 14:03

Son dakika haberi... Özel hastanenin ambulansında yanan kadın öldü Ambulans içerisinde oksijen tüpünün alev alması sonucu yaralanan 3 kişiden birisi olan hasta kadın hayatını kaybetti Aile, özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu Adıyaman'da Özel Park Hospital Hastanesini ambulansında oksijen tüpünün alev...

Özel hastanenin ambulansında yanan kadın öldü

Ambulans içerisinde oksijen tüpünün alev alması sonucu yaralanan 3 kişiden birisi olan hasta kadın hayatını kaybetti

Aile, özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da Özel Park Hospital Hastanesini ambulansında oksijen tüpünün alev alması sonucu ağır yaralanan hasta, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aile, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, Ekim ayı içerisinde Adıyaman'da gerçekleşti. Yakınları özel araçlarıyla Zeynep Karakaya'yı iştahsızlık ve nefes problemi şikayeti üzerine Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine getirdi. Hastaneye giriş yapılan yaşlı kadın özel hastanenin ambulansı ile bazı tahliller için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Acil girişinde ambulansın içinde bulunun oksijen tüpü elektrik aksamından kaynaklı alev aldı. O esnada ambulansın içinde bulunan hasta Zeynep Karakaya ağır yaralandı. Ambulansta bulunan sağlık görevlisi Mehmet Ali Bayır ve şoför Mahmut Kurtulmuş'ta yangını söndürmek isterken yaralandı.

Vücudunda birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan yaşlı kadın hastane acilinde ilk müdahale yapıldı. Yaşlı kadın bir süre sonra solunum yetmezliği ve yanıklar nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda solunum yetmezliği ve yanık tedavisi gören Zeynep Karakaya, 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Zeynep Karakaya'nın yakınları özel hastanenin ambulansında bulunan cihazların bakımı yapmamasından dolayı, ölüme sebep olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zeynep Karakaya'nın cenazesinde yapılan otopsisinin ardından Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü Mezarlığında toprağa verildi. Otopsi raporunun ardından Zeynep Karakaya'nın kesin ölüm sebebi belli olacak.

Zeynep Karakaya'nın oğlu Mahmut Karakaya, acilin girişinde yaşanan olayın ardından annesinin vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek, hastane yöneticilerine sitem etti.

Mahmut Karakaya, "Bir gün olsun ne bir mesaj nede bir telefon edip geçmiş olsun, başsağlığı dilemediler. Vefat ettikten sonra başsağlığı bile dilemediler" dedi.

Yaşlı kadının diğer oğlu Mehmet Karakaya'da olay anını anlatarak, "Annemi ambulansa bindirdiler, bende arabamla onları takip ettim. Acile geldiğimde her yer duman içindeydi" ifadelerini kullandı.

Hastane yöneticileriyle yapılan telefon görüşmesinde, konu ile ilgili adli sürecin devam ettiğinden dolayı açıklama yapmak istemedikleri belirtildi.

Son dakika... Özel hastanenin ambulansında yanan kadın öldü
Son dakika... Özel hastanenin ambulansında yanan kadın öldü
Son dakika... Özel hastanenin ambulansında yanan kadın öldü
Son dakika... Özel hastanenin ambulansında yanan kadın öldü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Özel hastanenin ambulansında yanan kadın öldü - Son Dakika


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