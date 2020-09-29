Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi - Son Dakika

Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi

Kocaeli'de özel bir hastanenin önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Çevredekilerin hastane önündeki personele seslendiği ve hiçbirinin müdahale etmemesi tepki çekti. Fenalaşan adam ise hayatını kaybetti.

Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiç bir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru'nun yardımına koştu.

HASTANE SINIRINDA OLMADIĞI İÇİN BAKMADILAR

Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru'nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi

özel hastane, Vatandaş, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi - Son Dakika

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Son Dakika

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