Son dakika... Özel ihtiyaçlı çocuklar için pandemide sporu unutmayın - Son Dakika

Son dakika... Özel ihtiyaçlı çocuklar için pandemide sporu unutmayın

09.05.2021 10:11
Son dakika... Özel ihtiyaçlı çocuklar için pandemide sporu unutmayın, System.String[]

Son dakika sağlık haberine göre Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi, özel ihtiyaçlı çocuklara fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimleri açısından çok daha zor bir süreç yaşattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi, özel ihtiyaçlı çocuklara fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimleri açısından çok daha zor bir süreç yaşattı. Pandemi, iş yoğunluğu veya yorgunluk sebebiyle çocuklarını dışarıya, parka götüremeyen ebeveynlerin evde çocuklarının temel hareket becerilerinin gelişiminin sağlanabileceği belirtildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na yönelik olarak çeşitli konulara dikkat çeken İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Faruk Salih Şeker, "Hareket becerilerini geliştirmek için ulaşılması güç veya pahalı materyallere gerek yoktur. Örneğin sıçrama, atlama gibi becerileri geliştirmek için evdeki kırlentleri kullanabilirler. Böylelikle çocuğun en basitinden sandalyede oturup sağ elini kaldırdığında, sandalyede oturduğunun ve sağ elini kaldırdığının bilincinde olmak gibi, vücudun uzayda nerede olduğunun farkında olması anlamına gelen proprioseptif duyusu ve denge duyusunun gelişimine katkı sağlayabilirler. Birkaç deneme atlayışıyla çocuğun hazır bulunma düzeyini tespit eder ve parkuru kurabilirler. Ayrıca bu yolla, bu duyuların ve kaslarının gerilemesinin, zayıflamasının önüne de geçebileceklerdir" diye konuştu.

"SOSYALLEŞMEK İÇİN EVLER EN GÜVENİLİR YER"

Özellikle bu dönemde ebeveynlerin çocuklarına daha da sabırlı davranıp onların enerji atma ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirten Faruk Salih Şeker, aksi takdirde çocukların bu enerjiyi atmanın başka yollarını bulacağını söyledi. Pandemi döneminde kronik hastalığı bulunan özel ihtiyaçlı çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıf olmasından dolayı sosyalleşmenin zor olduğunu, en güvenilir yerin evleri olduğunu vurgulayan Şeker şu ifadeleri kullandı:

"Evlerde temel hareket becerilerini geliştirecek basit oyunlar ve materyallerle ebeveynler ile birlikte spor yapmak bu dönemde en uygunudur. Genelde zihinsel veya bedensel engelli bireylerin sosyalleşme süreci çok uzun olabilir. Ailenin durumu geç kabulü, utanması, sıkılması gibi durumlar engelli bireylerin sosyalleşmesine ket vurabilir. Tabi bir de dışarıdaki, parktaki bireylerin onlara olan bakışları bu süreci daha da uzun tutabilir. Öncelikle ailenin durumu kabullenip kendilerine 'çocuğum için ne yapabilirim' sorusunu sormaları gerekmektedir."

Sadece engelli bireyler özelinde değil herkesin evin içinde olsa bile günde 7 bin ile bin adım aralığında bir etkinlik yapması gerektiğini belirten Şeker, "Tüm dünya olarak zor bir süreçten yıpranarak geçiyoruz. Ama ebeveynler bu yıpranmada çocuklarına daha da sabırlı olmalılar. Mutlaka çocukların günlük enerjilerini evde de olsa atmalarına yardım etmeli, tabii ki özellikle çocukları abur cuburdan korumalılar. Aileler, tam kapanma sonrası çocukların gittikleri özel eğitim okulundan veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden, onlara nerede spor yaptırabileceklerini öğrenebilir, bulundukları belediyelerden de bu desteği alabilirler. Ancak spor salonlarına pandemi bitince başlanmalıdır. Eğer açık havada bir etkinlik yapılıyorsa da kapanma sonrası temizlik, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak başlanabilir" dedi.


Son dakika... Özel ihtiyaçlı çocuklar için pandemide sporu unutmayın

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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika... Özel ihtiyaçlı çocuklar için pandemide sporu unutmayın - Son Dakika


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