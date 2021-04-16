Son dakika! Özel öğrenciler Sıfır Atık Projesine destek için atık malzemeleri hediyelik ürünlere dönüştürüyor - Son Dakika

Elazığ'da özel öğrenciler "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık malzemelerden hediyelik ürün üretirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için de siperlik yapıyor.

Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel gereksinimli bireyler öğretmenleri eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek amacıyla atık ürünleri değerlendirmeye başladı.

Öğrenciler aldıkları eğitimle şişe, kapak, kumaş, bez, kağıt parçaları, yumurta ve çerez kabuğu gibi atık ürünleri yeni tasarımlarla hediyelik eşyalara dönüştürdü.

Bununla da yetinmeyen öğrenciler salgınla mücadeleye destek vermek amacıyla sağlıkçılar için siperlik üretmeye başladı.

Öğrencilerin büyük emekle hazırladığı ürünler beğeni görüyor.

"Sıfır atık belgemizi Elazığ'da ilk alan okullardan biriyiz"

Okul Müdürü Ahmet Yıldırım AA muhabirine, okul olarak hafif düzeyde zihinsel engeli bulunan öğrencilere hem akademik hem de atölyelerde meslek eğitimi verdiklerini söyledi.

Bu sayede onların sosyoekonomik gelişimlerine katkı sunduklarını ifade eden Yıldırım, öğrencilerin el sanatları atölyesinde hem sanatsal hem de el becerilerini geliştirdiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde devam eden Sıfır Atık Projesi'ne okul olarak çalışmalarımızla başvurumuzu yapmıştık. Sıfır atık belgemizi Elazığ'da ilk alan okullardan biriyiz." diyen Yıldırım, bu çerçevede kurulan atölyede öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde atık, kullanılmayan ürünlerden el sanatlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını ifade etti.

Öğrencilerin atıkları tekrar kullanılır hale getirip, çöpe gitmesini de engellediğini kaydeden Yıldırım, atık malzemelerden yaptıkları birbirinden güzel ürünün yanı sıra öğrencilerin koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermek için de yüz koruyucu siperlik ürettiğini bildirdi.

"Çocuklarımız sosyalleşiyor, el becerileri gelişiyor"

Okulda el sanatları öğretmeni Meltem Güler, öğrencilerle atık malzemeleri çeşitli eşyalara dönüştürerek, ekonomiye kazandırdıklarını, bu çalışmalarla geri dönüşümün önemine dikkati çektiklerini belirtti.

Güler, atölyede yaptıkları çalışmaların öğrencilerin rehabilitasyonu ve zihinsel gelişimine önemli derecede katkı sunduğunu vurgulayarak "Çocuklarımız atölye çalışmalarımızla öncelikle sosyalleşiyor, hayata tutunmaya başlıyorlar, el becerileri gelişiyor. Yapımını öğrendikleri ürünleri aileleri ile evlerde de yapmaya devam ederek, aile bütçesine katkı

sunmaya başlıyorlar. Ortaya koydukları birbirinden güzel çalışmalar, öğrencilerimizde, 'Ben de bu toplumda varım' hissiyatını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hazırladıkları siperlikleri aile hekimliklerine ve ihtiyacı olan kişilere hediye ettiğini kaydeden Güler, birilerine faydalı olmanın onları çok mutlu ettiğini aktardı.

"Sıfır Atık Projesi ve koronavirüsle mücadeleyi destekliyoruz"

Öğrencilerden Elçin Gevancı da engellilerin imkan verilmesi halinde toplum için çok daha faydalı işler başaracağına inandığını söyledi.

El sanatları atölyesinde ürettikleri eşyalar ve yaptıkları siperlikleri herkesin çok beğendiğini belirten Gevancı, "Bizler Sıfır Atık Projesi ve koronavirüsle mücadeleyi destekliyoruz. Atıkları çöpe atmayalım, değerlendirelim." diye konuştu.