Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını ilan etti - Son Dakika

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını ilan etti

Son Güncelleme: 15.09.2023 15:37

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Özel, ''Yönetim seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi. Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez. Bu nedenle genel başkanlığa adayım'' dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Özel, parti yönetiminin seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmediğini söyledi.

"BU TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLERİN HİKAYESİDİR"

Kendisine destek veren milletvekili ve parti meclisi üyeleriyle birlikte CHP genel merkezinde buluşan Özel, saat 14.00'te kameraların karşısına geçti. "Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi" sloganıyla hazırlanan tutum belgesiyle birlikte kürsüye çıkan Özel, "Bu Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesidir. Bizler bu yürüyüş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci karakterini esas alan büyük bir kırılmayı hedefliyoruz. Yeni bir yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi." dedi.

"39 VEKİLİN BAŞKA PARTİLERE VERİLMESİ BÜYÜK HASAR BIRAKTI"

Özel'in açıklamalarından satır başları: "Partimizin, seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Seçilmiş kurulları bilgilendirmenin dahi yapılmadığı bir süreç işlemiştir. Hedeflediğimiz değişim emekten, üretimden, çevreden, kadınlardan ve gençlerden yana olacak. Yeni cesaretli ve özgüvenli siyasetimizle hayat bulacak. Hedefimiz partimizi en iyi yönetilen parti yapmak değil, en iyi yönetilen kurum yapmaktır. Partinin lideri, kadrosu ve tüzüğü mutlaka değiştirilmeli.

"PARTİNİN KAYITDIŞI SİYASETE TESLİM OLMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Yapılacak değişikliklere katkı verip kurultayımızı tamamladıktan sonra tüzük kurultayını seçimlerden hemen sonra, 2024 yılında gerçekleştireceğiz. Danışmanlık kurumunun partinin kurumsal yapının yerine geçmesi partimizi zayıflatmıştır. Partimizin kayıt dışı siyasete teslim olmasını kabul etmiyoruz.

"TARİHSEL BİR KARARIN EŞİĞİNDEYİZ"

Bu çağrı yeni bir yolu birlikte yürümeye yönelik bir çağrıdır. Sorunu doğru tespit etmez, sağlam bir özeleştiri yapmazsak CHP başta olmak üzere tüm siyasi muhalefet seçmenin gözünde önemsizleşecektir. Partinin yeni kadrolarıyla oluşacak heyecan, yerel seçimlerin itici gücüne dönüşmelidir. Şimdi tarihsel bir kararın eşiğindeyiz. Seçim kaybedildiğini kabul etmeyen bir siyasetin parçası mı olacağız, Türkiye'ye umut mu olacağız. Seçmendeki duygusal kopuşu görmezden mi geleceğiz? Yoksa değişimin öncülüğünü mü yapacağız?"

"ADAYLIĞIMI İLAN EDİYORUM"

Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için, gençleri partimizin merkezine almak için kadınların etkin olacağı siyaset tarzını güvence altına almak için, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit yararlanması için, parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum.

"İSTİFA ETMEM YÖNÜNDE BİR TALEBİ OLMADI"

Yarından itibaren ilan edilen takvime göre il kongrelerimizi takip edeceğiz. 50 gün boyunca partimizin ihtiyaç duyduğu her süreçte terimizi akıtmaya devam edeceğiz. CHP tarihinde ilk grup başkanıyım. Sayın Genel Başkanımız da milletvekili olmayan ilk genel başkan. Bundan sonraki süreçte değerlendirmeyi yapacağız. Kendisinin görevi bırakmam yönünde bir talebi olmadı."

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını ilan etti - Son Dakika
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