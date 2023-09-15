Son Dakika: Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti - Son Dakika

Son Dakika: Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti

Son Güncelleme: 15.09.2023 16:49

Son dakika: CHP'de genel başkanlık yarışı kızışmaya başladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından Prof. Dr. Örsan Öymen de genel başkanlığa aday oldu.

CHP'de Özgür Özel'in ardından Prof. Örsan Öymen de genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

CHP'DE KILIÇDAROĞLU'NA İKİ RAKİP

Mağlubiyetle ayrılan genel seçimlerin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan isimler belli oldu. Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel başkanlığa adaylığını ilan etti.

ÖRSAN ÖYMEN DE GENEL BAŞKANLIĞA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Özgür Özel'in ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir diğer rakibi de belli oldu. Eski CHP Parti Meclisi üyesi Prof. Dr. Örsan Öymen genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

Son Dakika: Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ilan etti
Prof. Dr. Örsan Öymen

"CHP İLKELERİNDEN UZAKLAŞTI"

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Öymen şunları söyledi: "CHP kimliğini kaybetti, ilkelerinden uzaklaştı. Yönetim değişmezse yerel seçimlerde başarılı olunamaz. İsimler değişti ama sorunlar değişmedi. Milletvekilleri ya da eski MYK üyeleri değişim sürecini yürütüyorlar. Yönetime talip olduğunu söylüyorlar.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA GENEL BAŞKAN İÇİN MÜZAKEREDE BULUNUYORLAR"

Acaba bu arkadaşlarımız hatalar yapıldığında seslerini çıkarmışlar mıydı. Sorunun parçası olanlar sorunu nasıl çözecek. Hatta ses çıkarmayıp hatalara ortak oldular. İkinci soru CHP genel başkanı aday adayları kapalı kapılar ardından bir takım müzakerelerle mi belirlenir. 3-5 kişi bir odaya kapanıp kimi genel başkan yapalım diye müzakerede bulunuyorlar. Oysa teşkilatlarla üyelerle bir araya gelip karar verilmeli."

ÖRSAN ÖYMEN KİMDİR?

Örsan Öymen 20 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya geldi. Prof. Dr. Örsan Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünde, Yüksek Lisansını New York Üniversitesi'nde Felsefe ve Doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe alanında yapmıştır. CHP üyesi ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi olan Örsan Öymen, Hıfzırrahman Raşit Öymen'in oğlu, gazeteci ve CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu gazeteci Mustafa Örsan Öymen'in oğludur.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını ilan etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Örsan Öymen, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Fatih Karagümrük, Eski Fenerbahçeli Andre Ayew'i renklerine bağlıyor
16:34 Son Dakika: Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti
16:15 ABD'li Rapçi Kanye West ve eşi, ilginç kıyafetleriyle Türk dönercinin kuyruğunda görüldü
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin umut dolu sözler: Sıkıntıları adım adım geride bırakıyoruz
15:52 Camide alkol alan şahıstan skandal sözler: Allah ile dertleştim biraz
15:46 Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i renklerine bağladı
15:42 Türkiye dibe vurdu! Dünya sıralamasındaki yerimiz içler acısı
15:28 Adaylığını ilan eden Özgür Özel'e, Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasına ağladığı anları sordular
15:26 Seda Sayan, eşi ve oğluna dışında herkesi takipten çıkardı
15:14 Ukraynalılar, Kim Jong-un'u ölüm listesine ekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2023 16:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement