Son dakika! "Özgüveninizi dental düzenlemeler ile geri kazanabilirsiniz" - Son Dakika

Son dakika! "Özgüveninizi dental düzenlemeler ile geri kazanabilirsiniz"

Son dakika gelişmesine göre Özgüvenli gülümsemenin gülüş tasarımından geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Mehmet Kurtulmuş "Gülüş dizaynı yani 'Hollywood Smile' insana ayrı ve takdir edilesi bir özgüven verir. Özgüven eksikliği bir insanın doğası gereği en önemli içgüdüsüdür.

Özgüvenli gülümsemenin gülüş tasarımından geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hüseyin Mehmet Kurtulmuş "Gülüş dizaynı yani 'Hollywood Smile' insana ayrı ve takdir edilesi bir özgüven verir. Özgüven eksikliği bir insanın doğası gereği en önemli içgüdüsüdür. Eksikliği ya da tatminsizliği ise stres sebebidir. Bu durum kişiye özel estetik dental düzenlemeler ile geriye çevrilebilir" dedi.

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İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Mehmet Kurtulmuş, gülüş dizaynın insana ayrı ve takdir edilesi bir özgüven verdiğini belirterek  "Özgüven eksikliği bir insanın doğası gereği en önemli içgüdüsüdür. Eksikliği ya da tatminsizliği stres sebebidir. Organik sebepli hastalıklara açık hale gelen kişilerin ise yaşam kalitesi azalır, hayat enerjileri yok olur. Tüm bunlar yapılan kişiye özel estetik dental düzenlemeler ile geri çevrilebilir" diye konuştu.

SADECE ESTETİK AMAÇLI YAPTIRILAN MÜDAHALELER SAKINCALI MI?

Sağlıklı dişleri sadece estetik amaçlı yaptırmanın halk arasında tavsiye edilmemesi görüşüne katılmadığını dile getiren Prof. Dr. Hüseyin Mehmet Kurtulmuş, "Eğer kişiler gülüşlerinden memnun değillerse ve mutsuzlarsa zaten sağlıklı bir yaşam sürmeleri mümkün değildir. Mutluluk ve gülümsemek her türlü sıkıntı ile mücadelenin baş ilacıdır. Siz eğer bu mucizevi, en kolay ve yanı başınızdaki araçtan mahsun kalıyorsanız mümkün olan en iyi şartlara bile sahip olsanız hayattan zevk almazsınız. Bu yüzden eğer gerekiyorsa, gülüş dizaynı hem organik kökenli birçok hastalıktan muzdarip kişiye hem de psikolojik iyileşmeye birinci derecede katkı yapan bir tedavidir" şeklinde konuştu.

GÜLÜŞ TASARIMI HANGİ ŞEKİLDE YAPTIRILMALI?

Gülüş tasarımı için implant yapılması, dişlerin kesilmesi ve dişlerin üzerine yapıştırılan kalıplarla ilgili ise Prof. Dr. Kurtulmuş her iki tedavinin de farklı endikasyonu olduğunu belirterek şunları söyledi; "İmplant dişsizlik durumlarında ama eğer diş kesilmesini gerektiren kaplama tarzı bir tedavi gerekiyorsa da çok daha farklı ağız durumlarında kullanılır. Bu ikisini aynı potaya alıp karşılaştırmak bir elma ile armutu karşılaştırmak gibidir. Tabii her dişsiz alanın direkt sadece implant ile tedavisi en konservatif tedavidir. Ama bazen direkt dişler üzerine uygulanan estetik restorasyonlarda vardır ki, bu gibi durumlar zaten implant uygulamasına girmez ve diş üstü protezler uygulamak zorunludur ki, yapılmıştır, çünkü her dişsiz bölge implant için uygunda olmayabilir. Bir de dişlere hiç kesim uygulamadan bile yapılabilecek protetik tedaviler vardır ki; bunlar ancak bazı özel durumlar ve ağız şartları varsa uygulanabilir. Örneğin, diş sıkma ve gıcırdatmanın olmaması, daha ön bölgelerde uygulanabilmesi, özel yuvalar için diş yüzeylerinin uygun olması ve çeneler arası mesafenin de yeterli olması gibi. Tüm bunlar alt alta konunca konuya hakim bir diş hekimi hatta protez uzmanı yani prostodontist kararına bırakılmalı ve hastanın bu karara tam ehemmiyetle güvenmesi çok önemlidir"

ÜNİVERSİTELERİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ NASIL

Prof. Dr. Hüseyin Mehmet Kurtulmuş "İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve özellikle de kendimin de protez anabilim dalının bir öğretim üyesi olduğu bölümümüz ve diğer tüm bölümler için teknoloji ve bilimin en son kazanımları ile eğitim öğretim verildiğini özellikle belirtmek isterim." dedi ve ekledi: "Birçok diş hekimliği fakültesinde dijital teknoloji ile eğitim ve hasta tedavisi teknik imkansızlıklardan dolayı mümkün değilken veya kullandırtılmıyorken, bizler hem lisans öğrencisi, hem yüksek lisans öğrencilerine hem de hastalarımıza dijital diş hekimliğinin sunduğu tüm imkanlardan yaralanarak hizmet verebiliyoruz. Bu bizim çok büyük bir ayrıcalığımızdır. Tüm öğretim üyesi hocalarımıza bakacak olursanız her biri alanında söz sahibi güçlü ve otör birer araştırmacı ve eğitmendir. Tüm hocalar gibi kendimde yurt dışındaki tüm bilim camialarını takip ediyor ve teknoloji transferi ile üniversitemizi kalkındırıyoruz. Güncel ve en ileri bilimsel veri ve kanıta dayalı diş hekimliği çerçevesi içinde çalışma, araştırma, eğitim-öğretim ve hasta tedavi, klinik hizmetlerini sürdürülmektedir."


- İstanbul
Hollywood, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika! 'Özgüveninizi dental düzenlemeler ile geri kazanabilirsiniz' - Son Dakika
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