Son dakika... Pakdemirli: "Türkiye, 21.yüzyılda bölgesel ve küresel bir güç olarak ortaya çıkacak" - Son Dakika

Son dakika... Pakdemirli: "Türkiye, 21.yüzyılda bölgesel ve küresel bir güç olarak ortaya çıkacak"
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, AK Parti Selendi İlçe Kongresi'nde konuşması - Pakdemirli: "Türkiye, 21.yüzyılda bölgesel ve küresel bir güç olarak ortaya çıkacak"MANİSA (AA) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Selendi AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, AK Parti Selendi İlçe Kongresi'nde konuşması
- Pakdemirli:
" Türkiye, 21.yüzyılda bölgesel ve küresel bir güç olarak ortaya çıkacak"
MANİSA (AA) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Selendi AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Bakan Pakdemirli, AK Parti Selendi İlçe Kongresi'ne katıldı.
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