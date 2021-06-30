Son dakika... Pakistan-Afganistan sınırında teröristlerin ateş açması sonucu 2 Pakistan askeri öldü - Son Dakika

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde, sınırdaki güvenlik noktasına Afganistan tarafından teröristlerin ateş açması sonucu 2 Pakistan askeri hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Dvatoi bölgesinde yer alan güvenlik noktasına, hududun diğer tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 2 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Pakistan birliklerinin teröristlerin ateşine anında cevap verdiğine dikkat çekilen açıklamada, Pakistan'ın Kabil'e hududun Afganistan tarafını etkili şekilde korunmasını sağlamak için sürekli talepte bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, İslamabad'ın Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı terör faaliyetleri için kullanılmasını kınadığı kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

Öte yandan, Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da kurulmadığı ve bu ülkenin topraklarında faaliyet göstermediği belirtilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri 28 Haziran'da, Afganistan hükümetinin TTP'nin Afganistan topraklarında faaliyet göstermediği iddialarını reddederek, "Son yıllarda TTP, Afganistan topraklarını ev sahiplerinden herhangi bir ceza almadan kullanarak Pakistan'da çok sayıda korkunç terör saldırısı başlattı." ifadesini kullanmıştı.