Son dakika! Pakistan Başbakanı Han'dan, miting yapan muhalefete "Kovid-19 nedeniyle tam kapanma" uyarısı - Son Dakika

Son dakika! Pakistan Başbakanı Han'dan, miting yapan muhalefete "Kovid-19 nedeniyle tam kapanma" uyarısı

23.11.2020 14:19
Son dakika! Pakistan Başbakanı Han'dan, miting yapan muhalefete

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması durumunda ülke genelinde "tam kapanmaya" gidilebileceğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması durumunda ülke genelinde "tam kapanmaya" gidilebileceğini açıkladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Han, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, muhalefetteki Pakistan Demokratik Hareketinin (PDM), Kovid-19'la mücadele önlemlerinden olan halkın toplanması yasağını ihlal ederek hükümet karşıtı miting düzenlemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Han, PDM üyelerinin, ülkenin Kovid-19 etkisi altında sendelediği bir dönemde halkı topladığına işaret ederek bunu yapmayı sürdürürlerse hükümetin "tam kapanma" uygulamak zorunda kalabileceğini kaydetti.

Ülkede son günlerde kaydedilen Kovid-19 vakalarının yüksekliğine atıfta bulunan Han, PDM'nin halkı toplamaya devam etmesi halinde bunun sonuçlarından sorumlu olacağının altını çizdi.

Han, "PDM, halkı toplamayı sürdürerek insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını bile bile tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı gibi ekonomiye zarar verecek önlemler almak istemediğini vurgulayan Han, salgında ikinci dalganın yaşandığı ülkede son 15 günde solunum cihazlarına bağlanan hasta sayındaki artışa dikkati çekti.

Han, "Dünya genelinde ikinci dalga ve birçok ülkede tam kapanmalar var." değerlendirmesinde bulundu.

"Peşaverliler PDM'yi reddetti"

Bu arada Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Şibli Faraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki vakalarda artışın görüldüğü bir dönemde insanların hayatlarını tehlikeye atmanın "siyasi zulüm ve baskı" olduğunu belirtti.

Faraz, PDM'nin Peşaver kentinde miting düzenlediğini anımsatarak, Peşaverlilerin bu mitinge katılmayarak PDM'yi reddettiğini vurguladı.

Muhalefetin sorumsuz davranışları nedeniyle halkın geçim kaynaklarının etkilendiğine dikkati çeken Faraz, halkın onları sorumlu tutacağını kaydetti.

Ülkedeki diğer siyasetçiler de salgına rağmen kalabalığı toplayan PDM'yi eleştirdi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, 376 bin 929 vakanın görüldüğü Pakistan'da, virüs nedeniyle 7 bin 696 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan, Miting, yerel, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Pakistan Başbakanı Han'dan, miting yapan muhalefete 'Kovid-19 nedeniyle tam kapanma' uyarısı - Son Dakika


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