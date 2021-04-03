Son Dakika | Pakistan Başbakanı Han, ülkesinin İklim Zirvesi'ne davet edilmemesini "şaşkınlıkla" karşıladı - Son Dakika

Son Dakika | Pakistan Başbakanı Han, ülkesinin İklim Zirvesi'ne davet edilmemesini "şaşkınlıkla" karşıladı

03.04.2021 12:53
Son Dakika | Pakistan Başbakanı Han, ülkesinin İklim Zirvesi'ne davet edilmemesini

Son dakika haberine göre Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Joe Biden'ın çağrısıyla düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Pakistan'ın davet edilmemesini "şaşkınlıkla" karşıladığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Joe Biden'ın çağrısıyla düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Pakistan'ın davet edilmemesini "şaşkınlıkla" karşıladığını açıkladı.

Han, Twitter mesajında, 23- 23 Nisan'da çevrim içi düzenlenmesi planlanan İklim Zirvesi ile ilgili olarak, "Pakistan'ın iklim değişikliği konferansına davet edilmemesi ile ilgili kakafoni beni şaşırttı." ifadelerine yer verdi.

Pakistan'ın çevre politikalarının iklim değişikliği etkisini azaltmak için gelecek nesillere temiz ve yeşil bir ülke bırakma kararlılıkları uyarınca şekillendiğini belirten Han, iklim değişikliğine karşı mücadelelerinin dünyaca tanındığını ve övgü aldığını aktardı.

Han, deneyimlerini öğrenmek isteyen tüm devletlere bunu aktarmaya hazır olduklarına işaret etti.

???????ABD Başkanı Biden, 26 Mart'ta, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti. Söz konusu zirveye davet edilen ülkeler arasında Rusya, Çin ve Hindistan da bulunuyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, küresel emisyonun yüzde 80'inin İklim Zirvesi'ne davet edilen ülkelerden kaynaklandığına işaret ederek Pakistan'ın iklim değişikliğinden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında yer aldığını ve ülkesinin küresel emisyonda yüzde 1'den daha az payı olduğunu söylemişti.

Çavdri, Pakistan'ın bu mücadelede üzerine düşen rolü oynamada kararlı olduğunu vurgulamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, 23 Nisan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Pakistan Başbakanı Han, ülkesinin İklim Zirvesi'ne davet edilmemesini 'şaşkınlıkla' karşıladı - Son Dakika


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