Son dakika: Pakistan'da 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 5 terörist öldürüldü.

Yetkililer, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, çok sayıda silah, patlayıcı madde ve mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Yerel basında teröristlerin Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin operasyonu, Pakistan Deniz Kuvvetleri personelini taşıyan araca pusu kurulması sonucu 1 personelin ölmesi, 2'sinin yaralanmasının ardından geldi. Dün gerçekleştirilen saldırıyı BLA üstlenmişti.