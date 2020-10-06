Son dakika... Pakistan'da, Ahmediye Cemaati'ne mensup profesörün öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Pakistan'da, Ahmediye Cemaati'ne mensup profesörün öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre Pakistan'da, Ahmediye Cemaati'ne mensup bir profesörün vurularak öldürülmesine ilişkin, cinayetin suç ortağı olduğu gerekçesiyle bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Son dakika... Pakistan'da, Ahmediye Cemaati'ne mensup profesörün öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı, System.String[]

Pakistan'da, Ahmediye Cemaati'ne mensup bir profesörün vurularak öldürülmesine ilişkin, cinayetin suç ortağı olduğu gerekçesiyle bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yerel polis yetkilisi Ayaz Khan yaptığı açıklamada, Ahmediye Cemaati'ne mensup meslektaşını vurarak öldüren bir üniversite profesörünün suç ortağının tutuklandığını belirtti.

Khan, iddialara göre Peşaver kentinde iki profesörün dini bir konuda yaptıkları tartışmanın ertesi günü, saldırgan Profesör Faruk Maad ve suç ortağının, işe giderken Profesör Naim Khattak'ın aracına ateş açtıklarını söyledi.

Saldırının ardından Maad'ın kayıplara karıştığını aktaran Khan, Mubaşar adlı suç ortağının ise tutuklandığını bildirdi.

Ahmediye Cemaati (Kadıyanilik), 1889'da Hindistan'ın Pencap bölgesinin Kadiyan köyünde Mirza Gulam Ahmed tarafından kuruldu. Cemaatin mensupları Ahmed'in beklenen Mehdi olduğuna inanıyor.

Üniversite, Pakistan, Polis, yerel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Pakistan'da, Ahmediye Cemaati'ne mensup profesörün öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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