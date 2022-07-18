Son dakika... Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü - Son Dakika
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Son dakika... Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü

18.07.2022 15:47
Son dakika... Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü

Son dakika haber: Pakistan'ın Sadiqabad kentindeki Indus Nehri'nde alabora olan botta bulunan en az 19 kadın boğularak hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sadiqabad kentindeki Indus Nehri'nde alabora olan botta bulunan en az 19 kadın boğularak hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Punjap eyaletindeki Sadiqabad kentinde bulunan Indus Nehri'nde içinde 60 ila 70 yolcunun bulunduğu bot alabora oldu. Olay yerine gelen polis, en az 19 kadının boğularak hayatını kaybettiğini, en az 35 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Alabora olan botun, Kharor'dan Machka'ya giden bir düğün konvoyuna ait olduğu öğrenildi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

(Abid Mazhar/İHA)

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Kaynak: İHA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Pakistan'da bot alabora oldu: 19 ölü - Son Dakika
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