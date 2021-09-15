Son dakika: Pakistan'da çatışma: 7 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Pakistan'da ordunun medya kanadı Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Güney Veziristan bölgesine bağlı Asman Manza kasabasında operasyon düzenlediği belirtildi. Operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı, 7 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Çatışmada 5 teröristin de etkisin hale getirildiği ifade edildi. Saldırıyı düzenleyen örgüte dair ise bilgi paylaşılmadı. - İSLAMABAD

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