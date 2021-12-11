Son dakika! Pakistan'da çocuk felci aşısı kampanyasında görevlilere saldırıda bir polis öldü - Son Dakika

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, hükümetin başlattığı kampanya kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan emniyet mensuplarına düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti, bir polis yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde aşı yapan sağlık ekibini koruyan güvenlik güçlerine motosikletli silahlı kişilerin saldırdığını belirtti.

Saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi, bir diğeri yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor

Hayber Pahtunhva'da etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti.