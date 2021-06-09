Son dakika: Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırı: 2 polis öldü - Son Dakika

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, hükümetin başlattığı kampanya kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerini koruyan güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, eyaletin Mardan bölgesinde aşı yapan sağlık ekibini koruyan polislere motosikletli silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkililer, saldırıda 2 polis memurunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu "aşılamanın Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Kampanya 2 gün önce başlatılmıştı

7 Haziran'da, bölgede çocuk felci aşı kampanyası başlatılmıştı.

Hükümet, çocuk felci vakalarının 2017'deki orana düşürülmesini hedefliyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti.