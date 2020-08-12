Son Dakika | Pakistan'da dükkana bombalı saldırı: 1 çocuk öldü - Son Dakika

Son Dakika | Pakistan'da dükkana bombalı saldırı: 1 çocuk öldü

Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Quetta kentinde yer alan bir dükkana gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Son Dakika | Pakistan'da dükkana bombalı saldırı: 1 çocuk öldü, System.String[]

Pakistan'ın Quetta kentinde yer alan bir dükkana gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Quetta kentindeki bir dükkana bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis, motosikletli iki kişinin dükkana bomba attığını, saldırı sonucu dükkan sahibi ve 2 çocuk dahil toplam 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Dükkanın, 14 Ağustos Bağımsızlık Günü kutlamaları öncesinde Pakistan bayrakları, rozetler ve diğer malzemeleri sattığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırılırken, bir çocuğun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Polis memuru Ehsanullah Marwat, "Patlamada 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Muhammed Muddassar adlı bir çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti" dedi.

(İHA)

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 23:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Pakistan'da dükkana bombalı saldırı: 1 çocuk öldü - Son Dakika
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