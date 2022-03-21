Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 2 asker ve 3 sivil hayatını kaybetti, çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Bajaur bölgesinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiği, çıkan çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçleri 4 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika