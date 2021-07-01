Kuzey Veziristan bölgesinde sınırdaki güvenlik noktasına, dün Afganistan tarafından teröristlerin ateş açması sonucu 2 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

Emniyet kaynakları, teröristlerin roket ve hafif makineli tüfekle saldırdığını duyurdu.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna ilişkin bir bilgi verilmedi.

Pakistan 'ın Güney Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Pakistan'da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker öldü - Son Dakika

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