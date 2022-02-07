Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Ketta şehrinde askeri aracın geçişi sırasında motosiklete yüklü bomba infilak etti.
Bombalı saldırı sonucu 2 asker yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde dün, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir canlı bomba etkisiz hale getirilmişti. Canlı bombanın Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olduğu belirtilmişti.
Kaynak: AA
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