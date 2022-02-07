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Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı - Son Dakika

Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı

07.02.2022 16:33
Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı

Son dakika haberi: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Ketta şehrinde askeri aracın geçişi sırasında motosiklete yüklü bomba infilak etti.

Bombalı saldırı sonucu 2 asker yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde dün, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir canlı bomba etkisiz hale getirilmişti. Canlı bombanın Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olduğu belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Pakistan'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaralandı - Son Dakika
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