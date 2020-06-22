Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 180 bini aştı - Son Dakika

Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 180 bini aştı

Son dakika haberi... Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 471 artarak 181 bin 88'e yükseldi.

Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 180 bini aştı, System.String[]

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 471 artarak 181 bin 88'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 89 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 590'a çıktı.

Son 24 saatte 30 bin 520 testin yapıldığı ülkede, 4 bin 471 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 181 bin 88, toplam test sayısı ise 1 milyon 102 bin 162 oldu.

En fazla vaka, 69 bin 628 kişiyle Pakistan'ın ikinci en kalabalık eyaleti Sindh'de kaydedildi. Uzun süre en fazla vakanın görüldüğü Pencap'ta son 10 günde virüse rastlananların sayısı 1031'den 861'e düştü.

En az vaka ise 845 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kayda geçti.

Virüs görüldükten sonra iyileşenlerin toplam sayısı ise 71 bin 458 olarak açıklandı.

Pakistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 10:01 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 180 bini aştı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Donald Trump, Halkbank davasının savcısı Geoffrey Berman'ı görevden aldı Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor İrlanda hava yolu şirketi Aer Lingus, koronavirüs nedeniyle 500 kişiyi işten çıkaracak ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı         
10:04
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı         
10:00
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar         
09:50
Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu Diyarbakır'da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu, PKK'nın finans kaynağı kurudu         
09:48
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması         
09:44
Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün aynı aileden olduğu ortaya çıktı         
09:36
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak         
09:35
İngiliz futbolcunun tek gecelik ilişki yaşadığı eskort güzelden bebeği oldu İngiliz futbolcunun tek gecelik ilişki yaşadığı eskort güzelden bebeği oldu         
09:31
Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık Salgının en kötü günü! Dünya üzerinde en çok vaka yaşanan günü geride bıraktık         
09:21
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum         
09:21
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!         
09:19
Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı Metrobüs durağında küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameralara yansıdı         
09:11
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi         
09:02
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı         
08:30
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu         
08:24
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL         
08:07
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu         
08:00
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti         
07:51
Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış önümüzdeki hafta da devam edecek: 12 il için uyarı         
07:48
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi         
06:15
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü         
02:24
Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor         
01:55
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı         
00:47
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım         
00:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti         
00:23
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor         
00:15
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı         
00:11
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı         
00:10
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı         
23:46
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 10:22:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 180 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei