Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı - Son Dakika

Son dakika! Pakistan'da Kovid-19 vakası sayısı 270 bini aştı

Bir son dakika haberine göre Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 270 bini aştı.

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 270 bini aştı. Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede görülen 1209 yeni Kovid-19 vakası ile birlikte toplam vaka sayısının 270 bin 400'e çıktığı belirtildi. Açıklamada, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirdiği, salgın dolayısıyla şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayınının 5 bin 763'e yükseldiği kaydedildi. Şimdiye kadar 1 milyon 820 binin üzerinde Kovid-19 testinin yapıldığı Pakistan'da sadece haziran ayında 130 binin üzerinde Kovid-19 vakasına rastlanmıştı. Ülkede hastalığa yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 219 bin 783'e ulaştı.

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 03:15

Kaynak: AA

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