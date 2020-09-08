Son dakika! Pakistan'da mermer ocağında göçük: Ölü sayısı 19'a yükseldi

Pakistan 'ın kuzeybatısında bulunan bir mermer madeninde göçük meydana geldi. Meydana gelen göçükte 19 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Mohmand kasabasında bir mermer madeninde göçük meydana geldi. Çökme sonucu toprak altında kalan 19 madenci hayatını kaybetti. Yetkililer, sayının artmasından endişe ediyor. Yapılan kurtarma çalışmalarında, 19 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi. Mohmand bölgesinden üst düzey bir yetkili olan Hamid Iqbal, ölü sayısını doğruladı.

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