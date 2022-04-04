Son dakika! Pakistan'da muhalefetten Başbakan'a "sivil sıkıyönetim" tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Pakistan'da muhalefetten Başbakan'a "sivil sıkıyönetim" tepkisi

04.04.2022 13:19
Son dakika! Pakistan'da muhalefetten Başbakan'a "sivil sıkıyönetim" tepkisi

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan'da muhalefet partileri, güvensizlik oylamasının reddedilmesi ve Meclisin feshedilmesinin ardından Başbakan İmran Han'ı "sivil sıkıyönetim uygulamakla" suçlayarak bu duruma tepki gösterdi.

Pakistan'da muhalefet partileri, güvensizlik oylamasının reddedilmesi ve Meclisin feshedilmesinin ardından Başbakan İmran Han'ı "sivil sıkıyönetim uygulamakla" suçlayarak bu duruma tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilawal Butto Zerdari, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif ve Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman başkent İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.

PML-N lideri Şerif, 3 Nisan'ın Pakistan tarihinde kara bir gün olarak anılacağını ifade ederek, Başbakan Han'ı sivil sıkıyönetim uygulamakla suçladı.

Şerif, Başbakan Han'ın bahsettiği "tehdit mektubuna" atıfta bulunarak, "Eğer bu mektubu 7 Mart'ta aldıysanız, neden bu konuyu daha önce gündeme getirmediniz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Alvi'den liderlere yazı

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han ve muhalefet lideri Şahbaz Şerif'e Meclisin feshinin ardından ülkeyi 90 gün boyunca idare edecek geçici başbakanın belirlenmesi için yazı gönderdi.

Başbakan Han ve muhalefet lideri Şerif'in 3 gün içinde bir isim belirleyip göndermesi gerekiyor. Uzlaşma sağlanamazsa Han ve Şerif, parlamento komitesine ikişer adayın ismini gönderecek.

Resmi görev süresi dün sona eren Han, geçici hükümetin başbakanı atanıncaya kadar görevini sürdürecek.

ABD'li diplomat

Ary News televizyonunda dün yayımlanan haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edilmişti.

Han, 2 Nisan'da, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." ifadesini kullanmıştı.

Meclis feshedildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'nin, dün, Başbakan İmran Han'ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirilmişti.

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması, Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri tarafından Anayasa'nın 5. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Anayasa'nın 5. maddesinde, "Devlete bağlılık her yurttaşın temel görevidir. Anayasa'ya ve yasalara itaat, nerede olursa olsun her vatandaşın ve Pakistan'daki diğer herkesin yükümlülüğüdür." ifadesi yer alıyor.

Meclisin feshedilmesinin ardından 90 günde seçime gidiliyor ve bu süreçte ülkeyi muhalefet partilerinin de katkısıyla oluşturulan geçici hükümet yönetiyor.

YORUMLAR
500
İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi İSLAMABAD - Pakistan Başbakanı İmran Han'a yönelik güvensizlik oylaması parlamentoda reddedildi İSLAMABAD - Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması İSLAMABAD - Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması

Muhalefet, Pakistan, Başbakan, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Pakistan'da muhalefetten Başbakan'a 'sivil sıkıyönetim' tepkisi - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Larin'in attığı tokat maçın önüne geçti! Sosyal medyada yorum üstüne yorum yapıldı
13:22 "Türkiye'de kadınların en önemli sorunu ne" diye soruldu: Şiddet ilk sırada! %45'e göre şiddetin sorumlusu hükümet
13:19 Koyun kırkma işinden ayda 60 bin TL para kazanıyor!
13:11 Sahibi görünce çok şaşırdı! Kilis'te 2 ayaklı kuzu dünyaya geldi
13:07 "Arabalarımızın markası böyle" diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz
13:05 Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı metrosu 4 ay içinde hizmete başlayacak
12:47 Ticaret Bakanı Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı: Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı
12:45 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 13:29:03. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Pakistan'da muhalefetten Başbakan'a "sivil sıkıyönetim" tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement