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Son dakika: Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 4'e yükseldi

03.02.2022 13:04
Son dakika: Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 4'e yükseldi

Son dakika haberleri... Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin orduya ait 2 noktaya dün düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmada ölen askerlerin sayısı 4'e çıktı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, silahlı kişilerin orduya ait 2 noktaya dün düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmada ölen askerlerin sayısı 4'e çıktı.

Dawn sitesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Sheikh Rashid Ahmed yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Banjgur'da orduya ait bir güvenlik noktasına dün saldırı düzenlediğini, çıkan çatışmada 6 saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Saldırganların dün Naushki'de sızmaya çalıştıkları güvenlik kampında çıkan çatışmada da 4 askerin hayatını kaybettiğini, 8 saldırganın öldürüldüğünü aktaran Ahmed, Pakistan ordusunun teröre karşı büyük zafer kazandığını ifade etti.

Belucistan Cumhuriyet Ordusu ile Birleşik Beluç Ordusu'nun birleşmesiyle geçen ay kurulan ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu, Twitter'dan saldırıları üstlendi.

Eyalete bağlı Kech bölgesinde, geçen hafta bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 10 asker hayatını kaybetmişti.

Belucistan'daki ayrılıkçı gruplar, bağımsızlık talebiyle askerlere ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

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Süleyman Soylu, Pakistan, Saldırı, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Pakistan'da orduya yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 4'e yükseldi - Son Dakika
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