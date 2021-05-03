Son dakika haber... - Pakistan'da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... - Pakistan'da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı
03.05.2021 23:03
Son dakika gündem haberine göre - Pakistan'da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
- Pakistan'da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı
KARAÇİ - Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Pakistan'da Lahor'dan Peşaver'e giden yolcu otobüsü, Punjab eyaletinin Attock bölgesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın aşırı hız nedeni ile meydana geldiğini ifade ederken, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu belirtti.
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