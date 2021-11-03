Pakistan'da otobüs şarampole yuvarlandı: 22 ölü - Son Dakika

- Pakistan'da otobüs şarampole yuvarlandı: 22 ölü

İSLAMABAD - Pakistan'da şarampole yuvarlanan otobüsteki 22 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Pakistan'ın Rawalakot şehrinin yakınlarındaki Azad Keşmir bölgesinde bugün bir otobüs şarampole yuvarlandı. Araç içinde bulunan 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi. Aracın derin bir hendeğe girdiği ve ardından yuvarlandığı kazada, kurtarma ekipleri 4 kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 yaralının da Baloch Hastanesine sevk edildiğini söyledi.