Son dakika! Pakistan'da protesto kararı - Son Dakika

Pakistan'da hükümetin, akaryakıt istasyonlarının satış marjlarının artırılması teklifini reddetmesi üzerine harekete geçen Pakistan Petrol Bayileri Derneği, ülke genelinde akaryakıt istasyonlarını greve çağırdı. Ülkede petrol ürünlerinin satış marjının artırılmasını talep ederek, bugünden itibaren anlaşmaya varılana kadar greve gideceklerini açıklayan dernek, "Ülke genelinde benzin pompaları bugün kapalı kalacak. Hükümet taleplerimizi kabul etmedi. Hükümet bayilerin marjını yüzde 6'ya çıkarmadığı sürece onlarla pazarlık yapmayacağız" ifadelerine yer verdi. ESS///

Pakistan genelinde derneğin çağrısına cevap veren çok sayıda akaryakıt istasyonu ise akaryakıt satışlarını durdurdu. Grev kararının ardından başta Karaçi, İslamabat ve Rawalpindi kentlerinde olmak üzere Pakistan'ın birçok kentinde vatandaşlar ise akaryakıt istasyonlarına akın etti. Akaryakıt almak isteyen vatandaşların oluşturduğu uzun kurkular sonucunda ise birçok kentte yollarda uzun araç trafiği meydana geldi.