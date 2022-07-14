Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, Mirza'nın ölümü sebebiyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, güvenlik kuvvetlerinin sorumluları adaletin önüne getireceğini vurguladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, 12-13 Temmuz gecesi Yarbay Laik Baig Mirza, Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde 10-12 kişilik saldırgan bir grup tarafından kuzeniyle birlikte evinden dönerken kaçırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Pakistan'da saldırganlar tarafından kaçırılan yarbay öldürüldü - Son Dakika

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