Son Dakika | Pakistan'da saldırganlar tarafından kaçırılan yarbay öldürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Pakistan'da saldırganlar tarafından kaçırılan yarbay öldürüldü

14.07.2022 21:46
Son Dakika | Pakistan'da saldırganlar tarafından kaçırılan yarbay öldürüldü

Son dakika habere göre Pakistan'da saldırganlar tarafından kaçırılan yarbay öldürüldü, çıkan çatışmada 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da saldırganlar tarafından kaçırılan yarbay öldürüldü, çıkan çatışmada 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, 12-13 Temmuz gecesi Yarbay Laik Baig Mirza, Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde 10-12 kişilik saldırgan bir grup tarafından kuzeniyle birlikte evinden dönerken kaçırıldı.

Ordu tarafından başlatılan kurtarma operasyonu sırasında saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 2 saldırgan etkisiz hale getirildi, Yarbay Mirza ise saldırganlar tarafından öldürüldü.

Mirza'nın kuzenini beraberinde götüren saldırganların bulunması için operasyon sürüyor.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mirza'nın ölümü sebebiyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirterek, güvenlik kuvvetlerinin sorumluları adaletin önüne getireceğini vurguladı.

Dün, Kuzey Veziristan'da yaşanan çatışmada 10 saldırgan etkisiz hale getirilmiş, bir asker hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

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