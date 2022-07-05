Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü

05.07.2022 11:49
Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle çatısı çöken iki evde bulunan 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan Ketta'da kerpiçten yapılan çok sayıda ev yıkılırken ağaçlar yollara devrildi, elektrik kabloları hasar gördü.

Ordunun da katıldığı bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü - Son Dakika
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