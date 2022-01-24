Son dakika: Pakistan'da şiddetli yağışların neden olduğu kazalarda 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı - Son Dakika

Pakistan'da son günlerde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu ayrı olaylarda en az 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, İl Afet Yönetim Otoritesi'nden (PDMA) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sırasında meydana gelen ayrı kazalarda en az 7 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, eyaletin çeşitli bölgelerinde yağmurun yol açtığı toprak kayması ve çatı çökmesi olaylarında hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da olduğu bildirildi.

Sağanak nedeniyle en az 19 ev ve binanın kısmen veya tamamen hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, yağışlardan etkilenen bölgelerde yerel yönetimlerin gözetimindeki kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, eyalette toprak kayması nedeniyle trafiğe kapatılan çok sayıda yolun tekrar trafiğe açıldığını söyledi.