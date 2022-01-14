Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerin güvenlik noktasına düzenlediği saldırıda bir asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Bannu bölgesinde teröristler güvenlik noktasına ateş açtı.
Teröristlerin saldırısında bir asker yaşamını yitirdi.
Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Pakistan'da teröristlerin güvenlik noktasına saldırısında bir asker öldü - Son Dakika