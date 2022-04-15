Son dakika: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 7 asker öldü - Son Dakika
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Son dakika: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 7 asker öldü

15.04.2022 19:15
Son dakika: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 7 asker öldü

Son dakika haber... Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada 7 asker hayatını kaybetti, 4 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada 7 asker hayatını kaybetti, 4 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan- Afganistan sınırı yakınındaki İşam bölgesinde "teröristlerin" askeri konvoyu pusuya düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiği, 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ülkede son günlerde güvenlik kuvvetlerine yönelik saldırılarda artış gözleniyor.

Pakistan'da saldırganların 12 Nisan'da Güney Veziristan, 11 Nisan'da da Dera İsmail Han bölgesinde düzenlediği saldırılarda 2 asker ölmüş, 5 polis hayatını kaybetmişti.

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Afganistan, Veziristan, Pakistan, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 7 asker öldü - Son Dakika


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