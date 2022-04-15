Son dakika: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 7 asker öldü - Son Dakika

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada 7 asker hayatını kaybetti, 4 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Pakistan- Afganistan sınırı yakınındaki İşam bölgesinde "teröristlerin" askeri konvoyu pusuya düşürdüğü belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiği, 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Ülkede son günlerde güvenlik kuvvetlerine yönelik saldırılarda artış gözleniyor.
Pakistan'da saldırganların 12 Nisan'da Güney Veziristan, 11 Nisan'da da Dera İsmail Han bölgesinde düzenlediği saldırılarda 2 asker ölmüş, 5 polis hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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