Son dakika: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü - Son Dakika

Kalat bölgesinde ise teröristler, devriyedeki polis aracına el bombasıyla saldırdı. Saldırıda 2 polis ve 2 sivil yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Keç bölgesinde askeri konvoya teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Ümraniye'de Koreli yazarın işkence ettiği Kim, yaşananları anlattı: Bana "Hayaletler beni ele geçirdi, pencerenin önünde çıplak dur" dedi